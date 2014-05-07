В Петербурге и Ленобласти безопасно купаться в восьми водоемах

В городе отобрали 120 проб воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти вновь проверил качество воды в водоемах региона. Об этом рассказали 1 июля в управлении.

В городе отобрали 120 проб воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода соответствует нормативам в 1-м Суздальском озере, Ольгинском водоеме и на Безымянном озере в Красносельском районе. В области взято 100 проб в 20 зонах рекреаций. Безопасно купаться в озерах Мичуринское, Отрадное, Петровское, Снетковское и Озерко.

Употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создают угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Петербурге дерматолог рассказала, какие опасности могут возникнуть при купании.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти