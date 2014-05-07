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В Петербурге и Ленобласти безопасно купаться в восьми водоемах
Сегодня, 16:22
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В Петербурге и Ленобласти безопасно купаться в восьми водоемах

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В городе отобрали 120 проб воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти вновь проверил качество воды в водоемах региона. Об этом рассказали 1 июля в управлении. 

В городе отобрали 120 проб воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода соответствует нормативам в 1-м Суздальском озере, Ольгинском водоеме и на Безымянном озере в Красносельском районе. В области взято 100 проб в 20 зонах рекреаций. Безопасно купаться в озерах Мичуринское, Отрадное, Петровское, Снетковское и Озерко. 

Употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создают угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге дерматолог рассказала, какие опасности могут возникнуть при купании. 

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Теги: купание, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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