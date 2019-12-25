Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: Не позволим превратить Санкт-Петербург в уличный базар!

Петербургское отделение ЛДПР сообщает о многочисленных обращениях жителей города с жалобами на повсеместную уличную торговлю, которую зачастую устраивают мигранты с нарушением законов и правил. Люди просят защитить их от антисанитарии и спасти любимый город от превращения в сплошной рынок.

Вместе с возмущенными жителями представитель ЛДПР Евгений Ененков провел рейд по торговым площадкам в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Картина удручающая. Такое ощущение, что правил вообще нет – нарушения просто везде. Торговля ведется где попало, прямо с земли, никаких документов, полная антисанитария, – рассказал Ененков.

По словам политика, то, что творится сегодня, похоже уже не на мелкую уличную торговлю, а на открытый беспредел. И больше всего его в этом беспокоит безнаказанность нарушителей закона.

Торговцы, среди которых немало мигрантов, занимают места самовольно, в крайнем случае, арендуют у города несколько квадратных метров, а прилегающие площади просто захватывают. И за дополнительную занятую территорию, разумеется, никто ничего не платит.

Эти "стихийно-базарные" истории - сплошь и рядом. И я бы сказал, в 98% случаев их устраивают мигранты, Торгуют они, как правило, овощами, зеленью с оптовых баз. Ночью вся эта продукция хранится в машинах на парковке рядом, мусор выбрасывается на ближайшую помойку. И если мы хотим навести порядок с этим беззаконием и безобразием, надо перестать делать вид, что проблемы нет, - поделился своим мнением Евгений Ененков.

Представитель ЛДПР видит выход из ситуации в комплексном подходе:

Необходимо минимум вдвое увеличить действующие штрафы за несоблюдение правил торговли, а нарушителей миграционного законодательства и других законов России выдворять восвояси, – считает Ененков.

Также он предлагает изымать товар у тех, кто наплевательски относится к российским законам.

А за систематические нарушения правил нужно вообще лишать права работать в торговле. Пока мы этого не сделаем, порядка не будет, – предлагает политик.

Для справки. Действующие штрафы за продажу товара в неустановленных местах:

Для физлиц - предупреждение или штраф от 4 до 5 тысяч рублей;

Для должностных лиц – штраф от 5 до 15 тысяч рублей;

Для юрлиц – штраф от 50 до 200 тысяч рублей.

Сейчас Евгений Ененков готовит поправки к действующим законам, предполагающие двукратное увеличение штрафов за нарушение правил торговли. Свои предложения депутат планирует представить для рассмотрения и принятия в ближайшее время.

Об инициативе представителя ЛДПР высказал свое мнение и участник СВО, ветеран боевых действий Кирилл Нестеров:

То, что торговцы используют территорию города для стихийной торговли - это просто безобразие! Почему всё это сходит с рук? Наглость зашкаливает, и с этим обязательно нужно бороться! Кирилл Нестеров, участник СВО, ветеран боевых действий

По его мнению, предприимчивые мигранты зачастую нарушают законы, чем сеют хаос и раздор.

За несоблюдение наших законов нужно сурово наказывать и отправлять обратно домой с вечным запретом на приезд в Россию. И пора уменьшать количество разрешений на въезд в нашу страну. Нарушающие закон мигранты не платят налоги в бюджет, а суммарные денежные переводы к себе на родину – просто колоссальные, – высказывает свое мнение ветеран.

Профилактические рейды правоохранительные органы проводят в Санкт-Петербурге регулярно. Обычно каждый такой рейд заканчивается задержаниями, протоколами, выдворениями и взысканиями. И каждый раз история повторяется. Возможно, удвоение штрафов за незаконную торговлю охладит предпринимательский пыл пытающихся нарушить закон.



Фото: из личного архива Евгения Ененкова