Семеро погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии

Шофер могу уснуть за рулем микроавтобуса в ночное время.

Семь человек погибли в смертельной аварии с участием с микроавтобуса и грузового транспортного средства в Юстинском районе Калмыкии. Соответствующее заявление сделали сотрудники местной пресс-службы МЧС России по республике. Известно, что в 02:30 часов утра 19 мая на 1211-м километре федеральной автомобильной дороги Р-22 "Каспий" на участке "Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань" произошло лобовое столкновение Volkswagen и грузовика. Еще одиннадцати потерпевшим была оказана медицинская помощь. Сейчас пациенты госпитализированы в Юстинскую Центральную районную больницу. Еще трое человек отказались от этого. На данный момент в региональном Следственном комитете ведется уголовное дело по факту дорожно-транспортного. Проверяется соблюдение требований по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Журналисты из Telegram-канала "112" написали о том, что, предположительно, в районе посёлка Цагаан Аман водитель маршрутки "Волгоград-Астрахань" уснул за рулëм машины. После этого микроавтобус утащило на полосу встречного движения. Он столкнулся в большегрузным средством. В общей сложности в пассажирском автобусе находился 21 человек, несовершеннолетних не было. Шофер выжил, его допрашивают дознаватели.

Во время ДТП на проспекте Авиаконструкторов пострадал ребёнок.

Фото и видео: ГУ МЧС по региону