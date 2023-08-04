Во время ДТП на проспекте Авиаконструкторов пострадал ребёнок

Водителю грозит лишение прав.

17 мая около 13:00 у дома 15, корпус 1 на проспекте Авиаконструкторов 37-летняя женщина за рулем автомобиля Haval Jolion столкнулась с Ford Focus, которым управлял 43-летний мужчина. В результате аварии 8-летняя пассажирка Ford получила травмы средней тяжести и была госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, водитель Haval с 2025 года уже 19 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. В отношении нее возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести). Женщине грозит лишение водительских прав.

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Фото: Piter.TV