Трамвай столкнулся с автобусом на Комендантской площади в Петербурге

О пострадавших не сообщается.

Днём субботы, 17 мая, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Комендантской площади трамвай №47 совершил столкновение с автобусом маршрута №171.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

В "Горэлектротрансе" уточнили, что при движении по данному перекрестку приоритет был у трамвая. В настоящее время движение транспорта восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Фото: Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"