Трамвай столкнулся с автобусом на Комендантской площади в Петербурге

Днём субботы, 17 мая, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Комендантской площади трамвай №47 совершил столкновение с автобусом маршрута №171.
По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
В "Горэлектротрансе" уточнили, что при движении по данному перекрестку приоритет был у трамвая. В настоящее время движение транспорта восстановлено и осуществляется в штатном режиме.
Фото: Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"
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