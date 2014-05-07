В Петербурге задержали участников "танцев" с выстрелом у Исаакиевского собора

По факту происшествия полиция задержала двоих человек, в том числе одного мигранта.

В Санкт-Петербурге вечером у Исаакиевского собора группа мигрантов устроила танцевальное мероприятие с последующей словесной перепалкой, которое закончилось выстрелом и задержанием. Согласно свидетельствам очевидцев, иностранцы включили громкую музыку и начали танцевать у стен Исаакиевского собора. Об этом сообщает Telegram-канал "Русская Община ZOV".

В ходе мероприятия между участниками возник словесный конфликт. На место прибыли активисты, которые попытались урегулировать ситуацию, однако диалог оказался сложным. В определённый момент прозвучал выстрел в направлении купола собора.

В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек, включая одного мигранта.

По данным телеканала "Царьград", за первые три месяца 2025 года отмечен рост преступной активности среди иностранных граждан на 15%. При этом свыше половины тяжких и особо тяжких правонарушений, совершённых ими, связаны с оборотом наркотических веществ. Кроме того, число преступлений террористической направленности за этот период увеличилось в 2,7 раза.

Ранее сообщалось, что полицейские начальники легализовали в Калужской области 50 тысяч мигрантов.

Фото: Piter.TV