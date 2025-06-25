Полицейские начальники легализовали в Калужской области 50 тысяч мигрантов

Сотрудники полиции помогали иностранцам проводить тестирование, получать трудовые патенты и регистрацию.

На территории Калужской области заместитель начальника полиции по Жуковскому району Сергей Григорьев и руководитель уголовного розыска Евгений Солопов обвиняются в организации масштабной схемы по нелегальной легализации около 50 тысяч мигрантов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов и силового управления по региону. Согласно предварительной информации, злоумышленники помогали иностранным гражданам за материальное вознаграждение проходить тесты по русскому языку, а также знанию законов. Сотрудники МВд предлагали клиентам также поддержку в оформлении трудовых патентов и регистрации. Благодаря этим документам мигранты затем могли легально находиться в стране и свободно передвигаться по России.

Видеозапись с моментом задержания подозреваемых попало в социальные сети. Ролик распространили сотрудники пресс-службф УФСБ РФ по Калужской области. В настоящее время мужчинам предъявлены обвинения. Оперативникам грозит реальный уголовный срок. Специалистам из надзорных органов уже известны имена всех 50 тысяч мигрантов, которые воспользовались помощью этих полицейских. После проверки иностранцы будут отправлены обратно в страны происхождения.

Двое мужчин незаконно легализовали 23 мигрантов в Выборгском районе Ленобласти.

Фото и видео: УФСБ РФ по Калужской области