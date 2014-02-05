  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:29
110
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Авария с участием семи автомобилей случилась в Мурино

0 0

Синий внедорожник Haval столкнулся с серым автомобилем Volkswagen, после чего врезался в черный джип. Последний перелетел через тротуар на парковку, повредив еще две машины.

Вечером 12 августа в Мурино произошло массовое ДТП. В результате столкновения нескольких автомобилей пострадало как минимум семь машин, пишет spb.aif.ru.

Как сообщают свидетели в cоцсетях, авария случилась во дворе дома на Шоссе в Лаврики. Синий внедорожник Haval столкнулся с серым автомобилем Volkswagen, после чего врезался в черный джип. Последний перелетел через тротуар на парковку, повредив еще две машины.

Водитель, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в больницу на скорой помощи. В его машине находились двое пассажиров, которые после ДТП скрылись в неизвестном направлении.

Ранее мы сообщили о том, что в  Красном Селе автобус сбил на пешеходном переходе женщину.

Видео: ВКонтакте /  Девяткино online | Мурино

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии