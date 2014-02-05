Авария с участием семи автомобилей случилась в Мурино

Синий внедорожник Haval столкнулся с серым автомобилем Volkswagen, после чего врезался в черный джип. Последний перелетел через тротуар на парковку, повредив еще две машины.

Вечером 12 августа в Мурино произошло массовое ДТП. В результате столкновения нескольких автомобилей пострадало как минимум семь машин, пишет spb.aif.ru.

Как сообщают свидетели в cоцсетях, авария случилась во дворе дома на Шоссе в Лаврики. Синий внедорожник Haval столкнулся с серым автомобилем Volkswagen, после чего врезался в черный джип. Последний перелетел через тротуар на парковку, повредив еще две машины.

Водитель, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в больницу на скорой помощи. В его машине находились двое пассажиров, которые после ДТП скрылись в неизвестном направлении.

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