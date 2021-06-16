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В Красном Селе автобус сбил на пешеходном переходе женщину

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Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Пенсионерка серьёзно пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Красном Селе. Видео с моментом аварии опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

Авария 13 августа произошла на перекрёстке улиц Освобождения и Спирина. Водитель автобуса сбил женщину прямо на пешеходном переходе. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Лодейном Поле несовершеннолетний байкер устроил ДТП.

Видео: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: автобус, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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