В Красном Селе автобус сбил на пешеходном переходе женщину

Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Пенсионерка серьёзно пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Красном Селе. Видео с моментом аварии опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

Авария 13 августа произошла на перекрёстке улиц Освобождения и Спирина. Водитель автобуса сбил женщину прямо на пешеходном переходе. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Лодейном Поле несовершеннолетний байкер устроил ДТП.

Видео: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село