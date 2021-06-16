В Красном Селе автобус сбил на пешеходном переходе женщину

Пенсионерка серьёзно пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Красном Селе. Видео с моментом аварии опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".
Авария 13 августа произошла на перекрёстке улиц Освобождения и Спирина. Водитель автобуса сбил женщину прямо на пешеходном переходе. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в Лодейном Поле несовершеннолетний байкер устроил ДТП.
Видео: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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