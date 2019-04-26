В Лодейном Поле несовершеннолетний байкер устроил ДТП

Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Лодейнопольского района Ленобласти провидит проверку по факту ДТП с несовершеннолетним байкером. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Лодейном Поле 11 августа в 16:15 при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог по улице Плеханова, 15-летний подросток, управляя мотоциклом "Эндуро", не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Amarok под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Ленобласти с погоней задержали подростка-лихача на "Жигулях".

Фото: Piter.tv