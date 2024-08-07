В Ленобласти с погоней задержали подростка-лихача на "Жигулях"

Молодой человек доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности.

В деревне Мины Гатчинского района сотрудники Госавтоинспекции с погоней задерживали "Жигули". За рулём оказался несовершеннолетний. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители обратили внимание на автомобиль "ВАЗ-21074", водитель которого при виде сотрудников полиции резко превысил скорость и попытался скрыться. Нарядом Госавтоинспекции было организовано преследование нарушителя. Неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач попросту игнорировал. Для остановки автомобиля было принято решение о применении табельного оружия. Инспектор произвел предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам автомобиля, после чего он остановился. За рулем "ВАЗа" находился 17-летний подросток.

Молодой человек доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статьям 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС), 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 12.25 (невыполнение требования об остановке транспортного средства) КоАП РФ. В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Подросток был передан родителям.

Ранее в Ленобласти с применением оружия задержали нетрезвого водителя.

Видео: МВД