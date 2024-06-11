В Ленобласти с применением оружия задержали нетрезвого водителя

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Полицейские Тосненского района Ленобласти задержали нетрезвого водителя. Для этого потребовалось применить табельное оружие, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Никольском наряд ДПС в ходе ночного патрулирования на Комсомольской улице попытался остановить для проверки документов Renault Logan. Однако водитель иномарки требования об остановке проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции бросились в погоню. Так как водитель не реагировал на требования об остановке, полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам автомобиля. У дома 178 по Советскому проспекту автомобиль нарушителя был остановлен. За рулем находился 41-летний неработающий местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

В отношении злоумышленника составлены несколько административных протоколов. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Ранее в Ленобласти с погоней задерживали автомобиль, за рулем которого находился 16-летний юноша.

Видео: МВД