В Ленобласти полицейские в результате погони применили огнестрельное оружие

Злоумышленник пытался скрыться, поэтому инспекторы сделали предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам. Только после этого транспортное средство остановилось.

В Ленобласти полицейские применили огнестрельное оружие во время погони. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

При патрулировании территории сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО заметили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Мужчину попросили остановиться. Однако водитель проигнорировал требования и продолжил движение, увеличив скорость. Тогда правоохранители начали преследование. Злоумышленник пытался скрыться, поэтому инспекторы сделали предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам. Только после этого машина остановилась.

Водителя-хулигана задержали. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 16-летний юноша. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что произошло ДТП с грузовиком на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы.

Видео: Telegram / Петербургская полиция