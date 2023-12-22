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Произошло ДТП с грузовиком на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы

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В результате  столкновения  с поребриком  у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу.

Сегодня, 24 мая, на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы произошло ДТП с грузовиком. Правоохранители выяснили, что у грузового автомобиля, груженного каменными блоками, во время движения отказали тормоза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Автомобилист не справился с управлением и влетел в легковушку, за рулем которой находилась 37-летняя женщина. Она получила травмы средней степени тяжести. Пострадавшую доставили в больницу. 

В результате  столкновения  с поребриком  у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. Движение на дороге затруднено.

Последствия ДТП устраняются. Проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы писали, что на трассе из Петербурга в Кировск водитель Mazda погиб в результате выезда на "встречку".

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга


 

Теги: дтп с грузовиком, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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