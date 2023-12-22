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На трассе из Петербурга в Кировск водитель Mazda погиб в результате выезда на "встречку"
Сегодня, 22:39
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На трассе из Петербурга в Кировск водитель Mazda погиб в результате выезда на "встречку"

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В результате аварии оба водителя съехали в кювет, приземливших друг на друга.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Петербург — Кировск". Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

На 38-м километре трассы вечером 23 мая неустановленный водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной Volvo, за рулем которой находился 35-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя съехали в кювет, приземливших друг на друга. Управлявший иномаркой Mazda погиб на месте.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти произошло смертельное ДТП с мопедом и каршерингом.

Фото: Piter.TV

Теги: автодорога петербург кировск, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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