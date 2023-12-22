В Ленобласти произошло смертельное ДТП с мопедом и каршерингом

В результате дорожной аварии мотоциклист погиб на месте.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На 55-м километре автодороги "Кола" днем 23 мая неизвестный мужчина, на вид которому 60 лет, управляя мопедом Irbis, столкнулся с каршеринговым автомобилем Chery Tiggo 45-летнего водителя.

В результате дорожной аварии мотоциклист погиб на месте. По факту ДТП правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Оптиков самокатчица попала под машину.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти