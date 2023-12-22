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На улице Оптиков самокатчица попала под машину
Сегодня, 12:12
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На улице Оптиков самокатчица попала под машину

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Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

В Приморском районе Петербурга началась проверка по факту наезда на электросамокатчицу. Инцидент произошел накануне, 22 мая, на улице Оптиков  у дома 45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

За рулем иномарки "Киа" находился 50-летний водитель. При повороте направо автомобилист совершил наезд на 15-летнюю девушку-подростка, которая на электросамокате переезжала проезжую часть. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. 

Девочку доставили  в больницу. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что ребёнок с самокатом попал под колёса иномарки в Кронштадте.

Фото: Piter.tv

Теги: девочка попала под машину, полиция, проверка, самокатчица, улица оптиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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