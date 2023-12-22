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Ребёнок с самокатом попал под колёса иномарки в Кронштадте
Сегодня, 9:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ребёнок с самокатом попал под колёса иномарки в Кронштадте

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Он с самокатом с самокатом переходил проезжую часть.

Несовершеннолетний с самокатом попал под колёса автомобиля в Кронштадте. Об этом стало известно Piter.tv

Утром 22 мая у дома № 25/2 по проспекту Ленина 33-летняя женщина на кроссовере Haval H2 сбила в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 10-летнего мальчика, который с самокатом переходил проезжую часть.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на 4-летнего ребенка на Долгоозерной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, кронштадт, самокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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