Ребёнок с самокатом попал под колёса иномарки в Кронштадте

Он с самокатом с самокатом переходил проезжую часть.

Несовершеннолетний с самокатом попал под колёса автомобиля в Кронштадте. Об этом стало известно Piter.tv

Утром 22 мая у дома № 25/2 по проспекту Ленина 33-летняя женщина на кроссовере Haval H2 сбила в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 10-летнего мальчика, который с самокатом переходил проезжую часть.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на 4-летнего ребенка на Долгоозерной улице.

Фото: Piter.tv