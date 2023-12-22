Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на 4-летнего ребенка на Долгоозерной улице

Мальчик ехал на самокате в сопровождении матери.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, наехавшего на 4-летнего ребенка на Долгоозерной улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района 20 мая днём поступило сообщение о ДТП на Долгоозерной улице с грузовым автомобилем и маленьким ребенком. Было установлено, что 46-летний водитель, управляя грузовой ГАЗелью, двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на 4-летнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в попутном направлении в сопровождении матери. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан.

Фото: Piter.tv