На Долгоозерной улице четырехлетний ребёнок на самокате погиб под колёсами грузовика

Мать малыша не успела отреагировать, и мальчик попал под колёса грузовика.

Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика на дублере Долгоозерной улицы. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 20 мая в 13:44 поступило сообщение о ДТП на Долгоозерной улице с грузовым автомобилем и маленьким ребенком. Было установлено, что 46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на 4-летнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери. Мать малыша не успела отреагировать, и мальчик попал под колёса грузовика.

В результате ребёнок погиб. Полиция проводит проверку обстоятельств трагедии.

Ранее в Петербурге девушка на самокате попала под автобус.

Фото: unsplash