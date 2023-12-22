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На Долгоозерной улице четырехлетний ребёнок на самокате погиб под колёсами грузовика
Сегодня, 17:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Долгоозерной улице четырехлетний ребёнок на самокате погиб под колёсами грузовика

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Мать малыша не успела отреагировать, и мальчик попал под колёса грузовика. 

Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика на дублере Долгоозерной улицы. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 20 мая в 13:44 поступило сообщение о ДТП на Долгоозерной улице с грузовым автомобилем и маленьким ребенком. Было установлено, что 46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на 4-летнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери. Мать малыша не успела отреагировать, и мальчик попал под колёса грузовика. 

В результате ребёнок погиб. Полиция проводит проверку обстоятельств трагедии.

Ранее в Петербурге девушка на самокате попала под автобус.

Фото: unsplash

Теги: грузовик, дети, самокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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