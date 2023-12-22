В Петербурге девушка на самокате попала под автобус

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девушка на самокате попала под колеса автобуса. Об этом сообщил телеканал "78".

Инцидент произошел вечером 19 мая в Невском районе. 18-летнюю девушку, которая передвигалась на электросамокате, сбил автобус. Пострадавшая попала в реанимацию. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, позвоночника и плеча, а также ушиб груди. Девушка находится в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.tv