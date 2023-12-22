На выходных полицейские зачищали Крестовский остров от дрифтеров

Семеро дрифтеров сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На выходных полиция "зачищала" Крестовский остров от дрифтеров. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция получила информацию о готовящемся на Крестовском острове двухдневном мероприятии для любителей экстремального вождения. По данным МВД, такие встречи автолюбителей сопровождаются серьёзными нарушениями ПДД, что создает угрозу для безопасности окружающих.

В результате профилактических мероприятий полицейские за два дня выявили около 200 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. При этом семеро дрифтеров сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Внешний вид и поведение ещё 46 участников мероприятия заставили правоохранителей направить их на медосвидетельствование на предмет употребления наркотиков.

Также почти полсотни автомобилей участников отправились на спецстоянку в связи подозрением в изменении номерных агрегатов. В случае подтверждения подозрений владельцам таких авто грозит уголовная ответственность.

Ранее в Ленобласти в аварии погибли двое, пострадал четырехлетний ребенок.

Видео: МВД