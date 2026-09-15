Автомобиль BMW лихача конфисковали по решению суда в Петербурге

Водитель устроил опасный дрифт.

Мировой судья судебного участка №148 Петербурга огласила приговор в отношении лихача, которому вменили ст. 267.1 УК РФ. Об этом рассказали 15 сентября в объединенной пресс-службе городских судов.

В марте фигурант, управляя автомобилем BMW на проспекте Пятилеток, устроил дрифт на красный сигнал светофора. Также он выезжал на встречную полосу движения.

Вину водитель признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере заработной платы за два месяца (144,7 тыс. рублей) и конфисковал машину.

Ранее на Piter.TV: сотрудники Госавтоинспекции Петербурга задержали мотоциклиста без госномеров. За неповиновение полиции мужчине грозит арест на срок до 15 суток.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга