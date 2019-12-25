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В Парголово столкнулись мотоцикл и рейсовый автобус
Сегодня, 10:19
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В Парголово столкнулись мотоцикл и рейсовый автобус

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В результате аварии байкера и его 24-летнюю пассажирку с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с участием байкера и автобуса в Парголово. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 27 июля в полицию Выборгского района поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Первого Мая и Невьянской. На месте происшествия Госавтоинспекция установила участников: 23-летний молодой человек, управлявший мотоциклом Skygo, и городской автобус под управлением 69-летнего водителя. 

В результате аварии байкера и его 24-летнюю пассажирку с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: подросток на питбайке в Ленобласти сбил насмерть женщину.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: авария с автобусом, дтп в парголово, дтп с мотоциклистом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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