Подросток на питбайке в Ленобласти сбил насмерть женщину

Подросток наехал на двух женщин.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ночного ДТП в Ефимовском, в котором погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 27 июля у дома 3 по улице Гагарина в Бокситогорском районе 17-летний подросток, управляя своим питбайком BSE moto-pro, при движении от Привокзальной улицы в сторону Быстрорецкой набережной, наехал на двух женщин, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии одна из женщин, 39-летняя, скончалась на месте происшествия от полученных травм. Девушку в возрасте 23 лет и самого водителя с переломами, в удовлетворительном состоянии, госпитализировали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что каршеринговый автомобиль сбил пешехода на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти