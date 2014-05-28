Подросток на питбайке попал в ДТП в районе Приозерска

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Ленобласти.

В Приозерске юноша на питбайке врезался в иномарку. По информации Piter.tv, 18-летний молодой человек попал в больницу. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомости.

Водитель двухколесного транспорта хотел перестроиться в другой ряд и влетел в "Шевроле". Мальчику потребовалась госпитализация. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося началась проверка. Водитель легковушки не был замечен в нарушении ПДД,

Ранее на Piter.tv: возле форта Красная Горка произошло ДТП с маршруткой.

Фото: Piter.tv