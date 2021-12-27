Возле форта Красная Горка произошло ДТП с маршруткой

На место случившегося прибыли военные.

Сегодня, 18 июня, около форта Красная Горка столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Дорогу возле деревни Шувалово не смогли поделить две легковушки и маршрутка. На место случившегося прибыли военные, так как рядом с местом аварии находится воинская часть.

Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка.

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