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Возле форта Красная Горка произошло ДТП с маршруткой
Сегодня, 13:15
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Возле форта Красная Горка произошло ДТП с маршруткой

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На место случившегося прибыли военные.

Сегодня, 18 июня, около форта Красная Горка столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Дорогу возле деревни Шувалово не смогли поделить две легковушки и маршрутка. На место случившегося прибыли военные, так как рядом с местом аварии находится воинская часть. 

Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: росгвардейцы оказали помощь водителю, который съехал в кювет на Пулковском шоссе.

Фото: Pexels

Теги: авария в ленобласти, дтп с маршруткой, форт красная горка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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