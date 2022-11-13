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На Мурманском шоссе столкнулись "Газель" и погрузчик
Сегодня, 10:53
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На Мурманском шоссе столкнулись "Газель" и погрузчик

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В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля.

На Мурманском шоссе утром 4 октября произошла авария, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Сегодня на 51-м километре трассы столкнулись "Газель" и фронтальный погрузчик. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, ему оказали помощь до приезда спасателей. 

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга провели отключение аккумуляторных батарей машин. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: курьер на электроскутере влетел в такси на Невском. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: авария в ленобласти, дтп на мурманском шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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