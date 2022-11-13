На Мурманском шоссе столкнулись "Газель" и погрузчик

На Мурманском шоссе утром 4 октября произошла авария, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Сегодня на 51-м километре трассы столкнулись "Газель" и фронтальный погрузчик. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, ему оказали помощь до приезда спасателей.
Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга провели отключение аккумуляторных батарей машин. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: курьер на электроскутере влетел в такси на Невском.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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