На Мурманском шоссе столкнулись "Газель" и погрузчик

В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля.

На Мурманском шоссе утром 4 октября произошла авария, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Сегодня на 51-м километре трассы столкнулись "Газель" и фронтальный погрузчик. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, ему оказали помощь до приезда спасателей.

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга провели отключение аккумуляторных батарей машин. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: курьер на электроскутере влетел в такси на Невском.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти