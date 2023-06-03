В аварии с каршерингом под Выборгом пострадали четверо

Столкнулись каршеринговое авто и Lada.

В Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На 1-м километре трассы "Каменогорск — Лесогорск" каршеринговый автомобиль Haval Jolion под управлением 56-летнего жителя Петербурга выехал на "встречку", после чего случилось столкновение с машиной ВАЗ. Ее вел 27-летний мужчина из Выборга.

В иномарке пострадали два пассажира в возрасте 38 и 11 лет, их госпитализировали в тяжелом состоянии. В авто Lada травмы получили водитель и 26-летний пассажир.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Приморском районе.

Фото: Piter.TV