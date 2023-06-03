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В аварии с каршерингом под Выборгом пострадали четверо
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В аварии с каршерингом под Выборгом пострадали четверо

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Столкнулись каршеринговое авто и Lada.

В Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

На 1-м километре трассы "Каменогорск — Лесогорск" каршеринговый автомобиль Haval Jolion под управлением 56-летнего жителя Петербурга выехал на "встречку", после чего случилось столкновение с машиной ВАЗ. Ее вел 27-летний мужчина из Выборга. 

В иномарке пострадали два пассажира в возрасте 38 и 11 лет, их госпитализировали в тяжелом состоянии. В авто Lada травмы получили водитель и 26-летний пассажир.

По факту аварии проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: авария в ленобласти, дтп с каршерингом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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