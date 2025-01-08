Четыре человека пострадали в ДТП с каршерингом в поселке Вырица

Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Гатчинском районе разбираются в обстоятельствах серьезной аварии. Каршеринговый автомобиль влетел в дерево поселке Вырица, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ведомства, ЧП случилось в понедельник около 22:00 на нерегулируемом перекрёстке на трассе "Кемполово‑Губаницы‑Калитино‑Выра‑Тосно‑Шапки". 34‑летний водитель арендованной Skoda Rapid не справился с управлением. После этого иномарка съехала в кювет и на полном ходу врезалась в дерево.

Последствия удара оказались тяжелыми. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Трое пассажиров — 31‑летний мужчина и две женщины (32 и 18 лет) — получили травмы средней степени тяжести и также находятся под наблюдением врачей.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все детали дорожного происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Шушарах произошло ДТП, в котором погибла пассажирка.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области