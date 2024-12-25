В Красном Селе каршеринг въехал в дорожный знак

Водительница покинула место ДТП.

В Красном Селе случилась авария. Об этом сообщили в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

Отмечается, что утром 8 января на улице Восстановления водительница каршерингового автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак с оградой. Виновница ДТП уехала с места, встала к дому по улице Театральной, после чего скрылась.

Машина пострадала. Все детали случившегося уточняются.

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Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село