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В Красном Селе каршеринг въехал в дорожный знак

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Водительница покинула место ДТП.

В Красном Селе случилась авария. Об этом сообщили в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село". 

Отмечается, что утром 8 января на улице Восстановления водительница каршерингового автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак с оградой. Виновница ДТП уехала с места, встала к дому по улице Театральной, после чего скрылась. 

Машина пострадала. Все детали случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на ЗСД в Петербурге перевернулся мусоровоз. 

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: дтп с каршерингом, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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