  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:57
116
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На ЗСД в Петербурге перевернулся мусоровоз

0 0

В настоящее время информации о пострадавших нет.

На Западном скоростном диаметре в Петербурге произошло ДТП. Об этом рассказали 8 января очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП СПб". 

По предварительным данным, в районе проспекта Крузенштерна перевернулся мусоровоз. Это случилось в связи с ухудшением погодных условий. В настоящее время информации о пострадавших нет. 

В компании "Магистраль Северной столицы" изданию "Фонтанка" заявили, что на линии работают около 30 единиц крупной дорожной техники. При этом в условиях снегопада порекомендовали передвигаться с особой осторожностью. 

Ранее на Piter.TV: в жестком ДТП на КАД погиб человек. Еще четверо пострадали. 

Видео: Telegram / ДТП и ЧП СПб

Теги: дтп на зсд, проспект крузенштерна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии