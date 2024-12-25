На ЗСД в Петербурге перевернулся мусоровоз

На Западном скоростном диаметре в Петербурге произошло ДТП. Об этом рассказали 8 января очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП СПб".
По предварительным данным, в районе проспекта Крузенштерна перевернулся мусоровоз. Это случилось в связи с ухудшением погодных условий. В настоящее время информации о пострадавших нет.
В компании "Магистраль Северной столицы" изданию "Фонтанка" заявили, что на линии работают около 30 единиц крупной дорожной техники. При этом в условиях снегопада порекомендовали передвигаться с особой осторожностью.
Ранее на Piter.TV: в жестком ДТП на КАД погиб человек. Еще четверо пострадали.
Видео: Telegram / ДТП и ЧП СПб
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