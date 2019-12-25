Часть проспекта Крузенштерна проложат по берегу Финского залива

Новый участок проспекта Крузенштерна затронет намыв Васильевского острова.

Отрезок проспекта Крузенштерна от Мичманской улицы до набережной Макарова планируют построить прямо на намыве Васильевского острова. Проект обещают претворить в жизнь к 2031-му году, – следует из материалов, опубликованных на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

Такой длительный период необходим, поскольку строительство нового участка будет реализовано в четыре этапа: в первые два года строителям предстоит проложить часть проспекта, который будет проходить под ЗСД вплоть до набережной Макарова.

В течение 2028-2029 годов проект планируют продлить до Новосмоленской набережной. Тогда же будет построен пешеходный переход. Третий этап будет проходить с 2029-го по 2030-й годы и затронет постройку моста через реку Смоленку. После этого, в 2030-2031, годах останется только протянуть проспект до Мичманской улицы.

До 20-го сентября жители города могут ознакомиться с документами проекта на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре, а также в рамках общественных обсуждений выдвинуть свои предложения или высказать претензии.

Фото: сайт Комитета по градостроительству и архитектуре