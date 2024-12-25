В жестком ДТП на КАД погиб человек. Еще четверо пострадали

Очевидцы, стремясь оказать первую помощь пострадавшим, выходили из своих машин прямо на проезжую часть.

На КАД Петербурга после Пулковского шоссе перед съездом на Витебский проспект произошла серьезная авария. Кадры с места происшествия показывают, что столкновение было крайне мощным, поскольку обломки автомобилей разбросаны по всей трассе. Очевидцы, стремясь оказать первую помощь пострадавшим, выходили из своих машин прямо на проезжую часть.

Сотрудники ДПС выяснили, что водитель, предположительно 30-ти лет, управляющий автомобилем "ВАЗ", столкнулся с встречной иномаркой Lexus, управляемой 44-летним мужчиной. В результате аварии водитель "ВАЗ" скончался. Два его пассажира, оба примерно 30-ти лет, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водителю автомобиля Lexus повезло избежать травм. В салоне находились пассажиры — 40-летний мужчина и 35-летняя женщина, они были доставлены в больницу с повреждениями средней степени тяжести.

На месте происшествия работали экстренные службы. Все подробности ДТП пока выясняются.

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