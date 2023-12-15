В Петербурге утвердили проект строительства нового участка проспекта Крузенштерна

Участок проспекта Крузенштерна построят от Мичманской улицы до набережной Макарова.

Проект планировки строительства нового участка проспекта Крузенштерна утвердили 28 октября в рамках совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства, сообщили в пресс-службе Смольного.

На территории Северного намыва планируются новые кварталы жилой и общественно-деловой застройки. Важно обеспечить их транспортную доступность. Проспект Крузенштерна – один из самых крупных проектов в этой части Васильевского острова. Он предусмотрен Концепцией развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Генпланом Санкт-Петербурга. Губернатор Петербурга

Участок проспекта Крузенштерна построят от Мичманской улицы до набережной Макарова. Он необходим для развития улично-дорожной сети, которая будет обслуживать новые кварталы намывных территорий. Протяженность шестиполосной магистрали составит 2,55 километра, также появятся велодорожки, подземный пешеходный переход, очистные сооружения, инженерные объекты.

Ранее мы рассказывали о том, что Колпинскую улицу построят в Понтонном.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга