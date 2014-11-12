На намыве Васильевского острова построили дом на 1200 квартир

Объект стал частью крупного квартала бизнес-класса.

В Северной столице сдали в эксплуатацию значимый объект жилищного строительства, находившийся на особом контроле Комитета по строительству Санкт-Петербурга. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Это жилой комплекс в Василеостровском районе Санкт-Петербурга "Морская набережная. Ваш дом у моря". В эксплуатацию было введено более 70 тысяч квадратных метров жилья (более 1200 квартир).

Объект стал частью крупного квартала бизнес-класса, строящегося вдоль берега Финского залива. Вокруг объекта также создается необходимая социальная инфраструктура, ведется благоустройство территории.

Также было получено разрешение на ввод жилого многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, дом 8, строение 1.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"