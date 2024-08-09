На Суздальском шоссе ввели в эксплуатацию ЖК на 265 квартир

Жилой дом находился на контроле городского Комстроя.

В Северной столице сдан в эксплуатацию значимый объект жилищного строительства, находившийся на особом контроле Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", получено разрешение на ввод жилого многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, дом 8, строение 1. ЖК "БФА в Озерках" подключен ко всем городским коммуникациям и готовится встречать своих хозяев.

Всего в комплексе сдано 265 квартир общей площадью 15 500 квадратов. На придомовой территории благоустроены зоны отдыха, детская и спортивная площадки.

В апреле 2025 года в Северной столице ввели 285 275,60 кв. м нового жилья. За месяц построено 99 жилых зданий.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"