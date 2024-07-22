Началось строительство школы на 825 мест на Суздальском шоссе

Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года

В Приморском районе Петербурга стартовало строительство новой школы на 825 учеников. Объект возводит ГК "Ленстройтрест" в жилом квартале "ОКЛА" на Суздальском шоссе. Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года, после чего здание передадут городу безвозмездно.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", школа будет рассчитана на обучение детей разных возрастов. Общая площадь здания превысит 15,9 тыс. кв. м, высота — до четырех этажей.

Внутри запланированы актовый зал на 540 мест, два спортзала и бассейн. Также предусмотрены столовая, библиотека, медиатека и медицинский блок. В компании отмечают, что здание спроектировано как многофункциональное пространство с четким разделением зон и большим количеством естественного света.

На прилегающей территории оборудуют спортивную инфраструктуру: футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и зоны для занятий на открытом воздухе. У главного входа появится общественное пространство, где можно будет проводить школьные мероприятия.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Ввод школы должен обеспечить жителей нового квартала учебными местами рядом с домом и разгрузить действующие образовательные учреждения Приморского района. В 2026 году застройщик планирует приступить к строительству одного из двух детских садов в составе квартала.

Ранее стало известно, что Петербург до 2028 года выкупит 80 социальных объектов.

Фото: портал "Строительный Петербург"