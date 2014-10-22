Сотрудники "Водоканала" в четвертый раз с начала года ликвидировали крупный засор на Суздальском шоссе

В четвертый раз с начала 2026 года специалисты "Водоканала" Петербурга ликвидировали крупный засор на Суздальском шоссе, 22к4. Об этом рассказали в предприятии 24 апреля.

В ходе работ выявили участок сети протяженностью 84 метра, который был заполнен на 95%. Причиной стал сброс нерастворимого мусора в канализацию. Отмечается, что подтоплены подвалы близлежащих домов. К настоящему времени водоотведение восстановлено.

Печален тот факт, что ситуация повторяется по этому адресу в четвертый раз. Подобные засоры здесь случаются регулярно, так как жители продолжают нарушать правила пользования канализацией. Система водоотведения не предназначена для утилизации отходов. Пресс-служба "Водоканала"

Видео, фото: пресс-служба "Водоканала"