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Колпинскую улицу построят в Понтонном
Сегодня, 15:30
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Колпинскую улицу построят в Понтонном

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Также возведут проезды к 18 участкам для многодетных семей.

В Понтонном построят Колпинскую улицу и четыре проезда к 18 участкам для многодетных семей, рассказали 28 октября в пресс-службе Смольного. 

Соответствующие изменения в проект планировки территории одобрили в рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства. 

Одной из мер поддержки многодетных семей стало предоставление земельных участков. При этом город не просто выделяет территорию под строительство, но и обеспечивает ее инженерной и транспортной инфраструктурой. <…> Строительство новых дорог обеспечит транспортную доступность участков, которые город передает многодетным семьям. 

Губернатор Петербурга 

Протяженность участка двухполосной улицы составит 245 метров, предусмотрены тротуары и велодорожка. А протяженность четырех проездов – 56 метров, 270 метров, 300 метров и 397 метров. 

Ранее в Понтонном завершили реконструкцию трубопроводов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпинская улица, понтонный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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