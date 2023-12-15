Колпинскую улицу построят в Понтонном

Также возведут проезды к 18 участкам для многодетных семей.

В Понтонном построят Колпинскую улицу и четыре проезда к 18 участкам для многодетных семей, рассказали 28 октября в пресс-службе Смольного.

Соответствующие изменения в проект планировки территории одобрили в рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства.

Одной из мер поддержки многодетных семей стало предоставление земельных участков. При этом город не просто выделяет территорию под строительство, но и обеспечивает ее инженерной и транспортной инфраструктурой. <…> Строительство новых дорог обеспечит транспортную доступность участков, которые город передает многодетным семьям. Губернатор Петербурга

Протяженность участка двухполосной улицы составит 245 метров, предусмотрены тротуары и велодорожка. А протяженность четырех проездов – 56 метров, 270 метров, 300 метров и 397 метров.

Ранее в Понтонном завершили реконструкцию трубопроводов.

Фото: Piter.TV