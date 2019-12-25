В Понтонном завершили реконструкцию 5,2 км трубопроводов

Теперь жители будут получать тепло и горячую воду по новым трубам, рассчитанным на службу в течение 30 лет.

В поселке Понтонный завершились работы по полной замене 5,2 километра трубопроводных сетей, ведущих от ведомственной котельной на Фанерной улице. Ранее сети в Понтонном, как и во всём Колпинском районе, находились в ведении СПб ГУП "Пушкинский ТЭК". Из-за многолетнего недостаточного финансирования трубопроводы пришли в крайне изношенное состояние.

В 2020 году, после передачи имущества на баланс ГУП "ТЭК СПб", был создан план по комплексной модернизации объектов теплоэнергетической инфраструктуры посёлка. Работы в Понтонном начались летом 2023 года и стали самыми значительными за последнее время. Как отметил губернатор, за последние годы в энергетическом комплексе города реализованы крупные проекты по модернизации систем теплоснабжения районов. Энергетические компании проводят полную реконструкцию трубопроводов в посёлках, больших городских кварталах, модернизируя источники тепла.

До начала реконструкции в Понтонном приходилось устранять в среднем 50 технических неполадок в год на теплосети, проработавшей почти полвека.Теперь жители будут получать тепло и горячую воду по новым трубам, рассчитанным на службу в течение 30 лет. Круглосуточная система дистанционного контроля обеспечит бесперебойную работу теплопровода, предупреждая возможные утечки и дефекты. Проект позволил улучшить качество теплоснабжения 20 зданий, включая 15 жилых домов, школу и детский сад.

ГУП "ТЭК СПб" проводит активную модернизацию в Пушкинском и Колпинском районах с 2020 года. За это время компания заменила более 140 километров тепловых сетей в районах и смогла существенно снизить уровень повреждений трубопроводов. В 2023 году число дефектов на сетях в Пушкине и Колпино уменьшилось на 35%. В текущем году предприятие планирует обновить более 39 километров тепловых сетей в Колпинском и Пушкинском районах.