3D-печать помогла повысить надежность теплоснабжения полумиллиона петербуржцев

Пилотный проект по производству запчастей посредством 3D-печати стартовал в ГУП "ТЭК СПб" осенью 2023 года.

Пилотный проект по производству запчастей посредством 3D-печати стартовал в ГУП "ТЭК СПб" осенью 2023 года – предприятие стало первой теплоснабжающей организацией в России, применившей аддитивные технологии для выпуска деталей. Сегодня 3D-принтеры позволяют теплоэнергетикам создавать снятые с производства и недоступные импортные запчасти, менять их вне целого комплекта, а также избегать простоя оборудования. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

За год на предприятии было произведено более 210 единиц продукции 49 наименований. Среди выпускаемых деталей – механические комплектующие для автоматических горелок, крыльчатки охлаждения, торцевые уплотнения, уплотнительные кольца для насосов и другие запчасти.

За прошедший год 3D-печать позволила сохранить более 20 единиц оборудования. Запчасти также подтвердили свою надежность при длительной эксплуатации.

Использование 3D-печати позволило оперативно и своевременно произвести ремонт на источниках, в зоне работы которых проживает почти полмиллиона потребителей.

"Заморозка" тарифов на теплоснабжение позволила петербуржцам сэкономить 9 млрд рублей. Тарифы, в том числе на тепло, были заморожены до 1 июля 2025 года.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"