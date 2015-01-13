"Заморозка" тарифов на теплоснабжение позволила петербуржцам сэкономить 9 млрд рублей

Об этом заявил вице-губернатор Сергей Кропачев на прямой линии.

Накануне в ходе прямой линии на канале "Санкт-Петербург" выступил вице-губернатор Северной столицы Сергей Кропачев, ответственный за деятельность комитетов по тарифам, энергетике и инженерному обеспечению. Он объявил итоги "заморозки" тарифов на тепло и рассказал о планах развития энергетики города до 2050-го года.

В этом году по решению Александра Дмитриевича Беглова, которое он озвучил на заседании правительства, тарифы, в том числе на тепло, были заморожены до 1 июля 2025 года. Это решение было осуществлено благодаря тому, что доходы бюджета Петербурга в полной мере позволяют переложить это бремя нагрузки с населения на бюджет, и где-то по расчётам комитета по тарифам за счёт этого решения наши граждане сэкономили порядка 9 млрд рублей по году, они не оплатят эти 9 млрд рублей, эти деньги оплатит бюджет Петербурга. Сергей Кропачев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Чиновник также пролил свет на планы по модернизации и реконструкции 7 тыс. км петербургского трубопровода с горячей водой. Это входит в план развития теплоэнергетики региона, который подразумевается претворить в жизнь до 2050-го года. Кропачев также отметил, что все фонтаны города будут работать по крайней мере две недели, а с 4-го октября будет подключено еще четыре штуки. На вопрос о том, будет ли прекращено в городе периодическое отключение горячей воды, Сергей Кропачев ответил отрицательно.

К сожалению, не смогу обрадовать наших горожан, отключение горячей воды – это важная составляющая подготовки к отопительному сезону, она необходима, чтобы проводить гидравлические испытания. Гидравлические испытания позволяют увидеть те дефекты, которые мы увидели бы зимой. Сергей Кропачев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что с 30-го сентября в городе проводится периодическое протапливание домов и учреждений.

Фото: Telegram / Сергей Кропачев