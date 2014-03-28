На атомном ледоколе Ленинград смонтировали котлы резервной системы

Ледокол Ленинград получил 28 тонн котлов.

На строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" установили основные элементы вспомогательной котельной установки. О выполнении работ сообщили на Балтийском заводе ОСК.

Монтаж котельных агрегатов провели специалисты Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации. Работы выполнены в рамках строительства универсального атомного ледокола "Ленинград", который возводится на стапелях предприятия в Санкт-Петербурге. Каждый из установленных котлов имеет массу 14 тонн. Производительность оборудования составляет 10 тонн насыщенного пара в час при рабочем давлении 0,75 МПа. Вспомогательная котельная установка функционирует на дизельном топливе.

Оборудование предназначено для обеспечения паром судовых систем в период, когда реакторные установки ледокола не задействованы. Вырабатываемый пар используется для работы систем теплоснабжения и жизнеобеспечения судна. Универсальный атомный ледокол "Ленинград" является шестым судном проекта 22220. Судно строится на Балтийском заводе по заказу государственной корпорации "Росатом". Церемония закладки ледокола состоялась 26 января 2024 года при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что проверка после пожара на катере в Петербурге усилила контроль за стоянкой судов.

Фото: Балтийский завод ОСК