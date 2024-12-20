  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проверка после пожара на катере в Петербурге усилила контроль за стоянкой судов
Сегодня, 20:54
45
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Проверка после пожара на катере в Петербурге усилила контроль за стоянкой судов

0 0

Надзорные органы выясняют причины возгорания прогулочного судна.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после пожара на прогулочном катере "Столичный-1", который вспыхнул 9 декабря на территории Пассажирского порта на Октябрьской набережной.

По данным ведомства, возгорание произошло на стоянке у здания №31 на Октябрьской набережной, где судно находилось на зимнем хранении. Пожарные подразделения ликвидировали огонь, дальнейшего распространения пламени не допущено.

Прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта, а также исполнение противопожарных норм на территории порта и при обслуживании судна. Специалисты устанавливают причины происшествия и возможные нарушения.

Информация о пострадавших не поступала. Результаты проверки будут определять меры реагирования.

Ранее мы сообщили о том, что в  "однушке" на Народной загорелась стиральная машина.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: катер, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии