Проверка после пожара на катере в Петербурге усилила контроль за стоянкой судов

Надзорные органы выясняют причины возгорания прогулочного судна.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после пожара на прогулочном катере "Столичный-1", который вспыхнул 9 декабря на территории Пассажирского порта на Октябрьской набережной.

По данным ведомства, возгорание произошло на стоянке у здания №31 на Октябрьской набережной, где судно находилось на зимнем хранении. Пожарные подразделения ликвидировали огонь, дальнейшего распространения пламени не допущено.

Прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта, а также исполнение противопожарных норм на территории порта и при обслуживании судна. Специалисты устанавливают причины происшествия и возможные нарушения.

Информация о пострадавших не поступала. Результаты проверки будут определять меры реагирования.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура