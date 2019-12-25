Трамп: США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

По его словам, иранское судно пыталось прорвать морскую блокаду.

Вооруженные силы США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети TruthSocial.

Американский лидер уточнил, что иранское судно пыталось прорвать морскую блокаду. По его словам, американские военные передали экипажу корабля четкое предупреждение с требованием остановиться. Однако судно не остановило движение, и военный корабль США пробил дыру в их машинном отделении.

Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska в Оманском заливе и передал им четкое предупреждение с требованием остановиться. В настоящее время морские пехотинцы контролируют это судно.



