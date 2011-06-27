Президент США Дональд Трамп пообещал навсегда открыть Ормузский пролив. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, он сделает это для всего мира. Он подчеркнул, что такая ситуация больше никогда не повторится. Трамп добавил, что многие страны согласились не поставлять оружие в Иран. Также американский лидер ожидает крепких объятий от председателя КНР Си Цзиньпина, когда состоится их встреча.

Разве это не лучше, чем воевать? Но помните, мы очень хорошо умеем сражаться, если это потребуется, — намного лучше, чем кто-либо другой! Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что переговоры лидеров Израиля и Ливана пройдут 16 апреля.

