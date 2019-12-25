Трамп заявил, что переговоры лидеров Израиля и Ливана пройдут 16 апреля

Глава США рассказал о небольшом успехе в дипломатическом урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил через социальные сети о том, что политические лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры друг с другом 16 апреля. Соответствующей нформацией глава Белого дома поделился с подписчиками в Truth Social.

Прошло много времени с тех пор, как лидеры двух стран последний раз разговаривали, а точнее 34 года. Это произойдет завтра. Отлично. Дональд Трамп, глава США

Ранее руководитель вашингтонской администрации в эфире FOX News Дональд Трамп с сожалением отметил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа", так как в настоящее время такое предложение не находит мировой поддержки. В рамках общения со СМИ политик раскритиковал европейскую внутреннюю политику в сфере миграции. Он назвал этот процесс ужасным в регионе и напомнил об ухудшении отношений с премьер-министром Италии Джорджей Мелони из-за официального отказа Рима помочь США в ситуации с Ираном на Ближнем Востоке.

Трамп раскритиковал Мелони за ее слова о неприемлемости его высказываний о Папе Римском.

