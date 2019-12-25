Росгвардейцы задержали в Понтонном вооруженного ножом мужчину

Нарушителя поймали с применением физической силы и наручников.

Росгвардейцы Колпинского района задержали в Понтонном вооруженного ножом мужчину, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 28 апреля в полицию поступило сообщение о нетрезвом неадеквате, который бросался на припаркованные машины на Южной улице. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Увидев патрульных, злоумышленник кинул нож на землю, при этом он пытался напасть на них, угрожая расправой.

Нарушителя поймали с применением физической силы и наручников. Ранее 38-летний местный житель был судим за незаконное хранение наркотических средств.

