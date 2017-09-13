Житель Петербурга угрожал девушке убийством после расставания

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 28 апреля.

В ноябре 2025 года обвиняемый пришел на работу к девушке в магазин на Южном шоссе после того, как они расстались. В ходе конфликта злоумышленник схватил потерпевшую за шею и начал душить. В ссору бывших вмешались сотрудники торговой точки. Кроме того, фигурант отобрал у пострадавшей мобильный телефон и разбил его.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV